Экстремистскую помойку, дислоцирующуюся в Польше, аж трясет от того, что в белорусских школах будут проводиться занятия по патриотическому воспитанию.

Забугорные самозванцы пытаются и дальше искажать историческую правду и хотят, чтобы в белорусских школах рассказывали про польскую шляхту и полицаев. А дети вместо государственного гимна исполняли нацистский "Магутны Божа".

Этому не суждено сбыться. Змагары показали свое истинное лицо и уже даже не скрывают, что мечтают устроить в Беларуси гражданскую войну. Поэтому в наших школах и будут проводиться занятия по патриотическому воспитанию, чтобы дети знали нашу подлинную и героическую историю и никогда не увидели ужасов войны на нашей земле.