Трудовые династии в АПК: как в "Липовцах" передают любовь к родной земле и продолжают дело старших

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь славится трудовыми династиями в АПК. Любовь к земле и порядку в этом случае передается из поколения в поколение.

Молодежи есть с кого брать пример. Трудовая династия - это целая история: о развитии села, новых подходах в животноводстве и земледелии и, конечно, специалистах, которые отвечают за продовольственную безопасность.

Что такое верность профессии, династия аграриев из поселка Липовцы знает из личного опыта. Трудовой стаж в 128 лет - их вклад в развитие отрасли.

Николай Лаханский, представитель трудовой династии: "Мои родители были в сельском хозяйстве, с техникой работали. Я привык к этому. Так и пошел. Приезжаем с сыном, разбираем сеялки, плуги - все неполадки устраняем. Из-за нас простоя не было. Важно, чтобы было ответственное отношение к работе. Если не будет тяги к работе, душа не будет лежать, то и получаться не будет. Нужно, чтобы тяга к работе была, чтобы душа болела за это".

Сейчас Мария и Николай Лаханские на заслуженном отдыхе. Но тема сельского хозяйства так же близка, как и раньше. Их дело жизни продолжают дети и внуки. Тот самый случай, когда любовь к профессии передается по наследству.

Мария Лаханская, представитель трудовой династии: "В село нужны рабочие, здесь спать нет времени. Я не жалею, у нас были руководители очень хорошие. И сейчас я довольна, что дети стараются".

Мария и Николай Лаханские

Никита Гайдуков - выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии. В "Липовцах" работает инженером, но во время уборочной всегда пересаживается на комбайн. Любит технику. И это семейное. Вот-вот завершится уборка кукурузы на зерно. Площади в нынешнем году увеличили, поэтому ответственные работники нужны в полях.

Никита Гайдуков, инженер СУП "Липовцы", представитель трудовой династии: "У каждого свое хобби. У меня к технике душа лежит. Всегда можно обратится к деду, подскажет а также к папе, тоже все подскажет. Стремлюсь с каждым годом повышать планку. Пока получается".

Никита Гайдуков

В "Липовцах" Никита познакомился и с будущей супругой Полиной. Девушка пришла в хозяйство по распределению бухгалтером. Сейчас молодая семья воспитывает дочку. Строят быт в деревне, видя ощутимые перспективы.

Полина Гайдукова, представитель трудовой династии: "Выделили дом, живем в нем. Дом хороший - с газовым отоплением, комнат хватает, площадь большая. Участок большой, есть гараж, сарай на участке".

С приходом холодов работы на молочно-товарных комплексах прибавляется. Нужно основательно подготовиться, чтобы животные не ощутили зимний минус.

Представители семейной династии хозяйства "Липовцы" Владимир и Жанна Ефименко - специалисты с большим трудовым стажем. Понимают друг друга с полуслова и дома, и на работе.

Владимир Ефименко, слесарь аварийно-восстановительной бригады СУП "Липовцы", представитель трудовой династии: "Человек должен ответственно относиться к своей работе, нужно делать так, чтобы потом к этому не возвращаться. Если не будем мы делать свою работу, то и молока не будет, и хлеба не будет. Мы каждый в своей мере несем ответственность за это. Я привык к деревне. В городе я прожил три года, когда был в училище. Не мое. Деревня для меня - это все! Свежий воздух, грибы, рыбалка".

Важнейшая задача - сохранность и развитие поголовья. В хозяйствах страны идет большое обновление молочно-товарных комплексов.

Этим летом в "Липовцах" построили еще один профилакторий для телят. В светлом, просторном помещении содержатся малыши от рождения и до двух месяцев. У каждого свои апартаменты. Индивидуальные домики оборудованы таким образом, чтобы телятам было комфортно.

Жанна Ефименко, начальник цеха МТФ "Осиновка" СУП "Липовцы", представитель трудовой династии: "Профилактории - большое дело для телят, для содержания. Телята как дети малые, к каждому нужен подход".

Владимир и Жанна Ефименко

Собираясь за праздничным столом, большой династии есть что обсудить. Семейные темы так или иначе переплетаются с профессиональными, ведь сельское хозяйство - то, чему несколько поколений посвятили жизнь.

Наталья Гайдукова, старший диспетчер СУП "Липовцы", представитель трудовой династии: "Ни одного дня не пожалела, что пришла в это хозяйство. Пришла сюда работать еще до декретного отпуска, потом декретный был. Я привыкла к земле. Там, где родился, где родители были, хочется дальше продолжать жить и трудиться. Хочется быть первым, чтобы всегда говорили: "Липовцы" - самые первые, самые дружные, самые лучшие". Вот так хочется".

Особенно гордятся в "Липовцах" новостью о рекордном в Беларуси намолоте. Это и их вклад. Ведь большой результат складывается из трудолюбия каждого, кто выбрал непростой и очень ответственный путь.