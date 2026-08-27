Цены на пшеницу в мире подскочили до трехлетнего максимума

Мировая продовольственная безопасность под угрозой. Цены на пшеницу подскочили до рекордных значений, пишет Bloomberg. Рост цен на эту зерновую культуру на бирже в Чикаго в августе составил почти 20 % (это максимум с 2023 года).

Виной тому называют украинский конфликт. Ведь Россия и Украина обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы. На фоне перекрытия каналов поставок, включая Черное море, экспорт пшеницы из Украины сократился наполовину.

Из-за проблем с транспортировкой покупатели уже ищут альтернативное зерно в других странах, в частности, в Австралии и Аргентине. Однако такая переориентация повлечет за собой рост затрат, что может дополнительно подтолкнуть мировые цены вверх.