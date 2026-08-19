Цифровизация и развитие отечественной IT-индустрии - стратегическая задача развития Беларуси

Цифровизация и развитие национальной IT-индустрии - одна из стратегических задач развития Беларуси на ближайшие годы. Несмотря на гибридное воздействие Запада, санкции, многие отечественные производители ПО сегодня делают достойный продукт. Он востребован и в Беларуси, и за ее пределами.

Но дефицит есть. И чтобы исключить его, есть предложения о дополнительном стимулировании научных проектов. Об этом говорили на заседании комиссии по безопасности в информационной сфере при Совбезе.

Александр Неверовский, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"В ходе обсуждения, конечно, не замалчивались определенные проблемы, которые есть у наших производителей, в том числе и по техподдержке тех пользователей, которые пользуются белорусским программным продуктом. Обсуждались меры, которые необходимо принять для поддержки национальных производителей, в числе которых я могу назвать такие, как соинвестирование государства в разработку наиболее финансово затратных и длительных разработок национального продукта, льготное финансирование или кредитование потребителей".

Дефицит отечественных программно-технических решений закрывает Парк высоких технологий. По словам его руководителя, для этого все есть. Значит, стереотип, что все импортное лучше белорусского, можно исключить.

Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий:

"Из трех млрд долларов выручки, которую генерирует Парк высоких технологий, треть уже получается на внутреннем рынке. Это действительно огромный сдвиг в сторону внутреннего интереса. У нас более тысячи компаний, у нас более 60 тыс. человек, причем надо отметить, что более 40 % из них - это молодежь. Мы забираем более 30 % выпускников профильных вузов, это действительно та молодая кровь. Последние годы мы занялись развитием стартап-движения. Это новая волна молодой интеллектуальной крови, которая должна влиться в, так сказать, наш интеллектуальный кулак".

Среди предложений - обкатка отечественных решений на площадках учебных заведений. Это позволит будущим инженерам-программистам получить реальный опыт работы с ПО белорусского производства и активизировать работу по проведению маркетинговых кампаний по примеру успешной практики зарубежных производителей.