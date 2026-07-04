В агрогородке Горяны Полоцкого района открыли обновленную амбулаторию

Забота о комфорте и благополучии людей - основа устойчивого развития регионов. На этом акцентировала внимание председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время открытия обновленной амбулатории в агрогородке Горяны Полоцкого района. Медучреждение обслуживает почти 2 тыс. человек более чем из полусотни населенных пунктов. Для пациентов созданы максимально комфортные условия: современный стоматологический, процедурный и педиатрический кабинеты. Организована работа дневного стационара.

Павел Боровик, главврач Полоцкой центральной городской больницы:

"Есть возможность приобрести лекарственные препараты (необходимый перечень существует), не надо ехать куда-то далеко в город за ними. Т. е. создаются все условия для жителей в сельской местности".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"На втором заседании Всебелорусского народного собрания определены стратегические направления развития нашей страны, одно из ключевых - это сильные регионы. Сильные регионы - это именно в малых населенных пунктах, в агрогородках, в деревнях. И поэтому наша задача, конечно, сделать все для того, чтобы сегодня деревня жила счастливо, люди здесь жили счастливо. Тогда наша страна будет еще успешнее".

82-я годовщина освобождения Полоцка от гитлеровских оккупантов

Наталья Кочанова также приняла участие в торжественном митинге, посвященном 82-й годовщине освобождения Полоцка от немецко-фашистских захватчиков. В знак памяти о народном подвиге к братской могиле легли алые розы.