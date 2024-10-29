В Беларуси продолжается строительство станций обезжелезивания

Обеспечить качественной питьевой водой жителей даже самых отдаленных деревень. Одна из приоритетных задач, которую решают в регионах. Идет строительство станций обезжелезивания и водозаборных скважин, модернизация и возведение коммуникаций. В таком важном вопросе, как чистая вода, важен комплексный подход. Как с этой задачей справляются на севере страны?

30 станций обезжелезивания воды уже построили и 11 в процессе. Это цифры по северному региону за 2024 год. Витебск, Полоцк, Новополоцк, Орша на 100 % обеспечены качественной питьевой водой. Показатель, к которому стремятся и в других райцентрах, агрогородках и деревнях.

Благоустройство, подготовка к отопительному сезону. Валентина Крутикова рассказывает, чем живет ее деревня. Здесь около сотни дворов. Сельчане на связи с местной властью по всем вопросам. Летом удалось решить один из самых актуальных - качество питьевой воды. Здесь построили современную станцию обезжелезивания.

После того как сделали нам станцию обезжелезивания, вода стала гораздо лучше и вкуснее. Ее приятно пить. И даже напор воды стал лучше. Действительно, вода хорошая у нас. Валентина Крутикова, жительница д. Перемонт

В Лиозно можно пить воду из-под крана. Качество воды намного улучшилось. Наше областное предприятие, которое занимается водоснабжением населения, очень много внимания уделяет системам водоснабжения. Видно по числу обращений граждан, что снижается количество обращений. Сергей Шляднев, председатель Лиозненского Совета депутатов

Все параметры под контролем оператора. Зона ответственности этой станции обезжелезивания - городской поселок Лиозно и агрогородок Зубки. Работа проведена комплексная. В районе построили новый водозабор и заменили сети протяженностью 9 км. Так, по словам специалистов, удалось усовершенствовать путь воды из скважины до потребителя.

Данный объект и реализация его в целом принесла большую пользу для Лиозненского района. Станция обезжелезивания производительностью 40 кубов в час. Применяется метод упрощенной аэрации. После прохождения воды из двух артезианских скважин через оборудование, вода поступает уже непосредственно потребителям. Елена Рашкевич, заместитель гендиректора УП "Витебскоблводоканал"

Улучшается качество нашей жизни. Это же вода. Это наша жизнь. Татьяна Гузова, жительница г. п. Лиозно

Качественная вода должна быть доступна жителям даже самых отдаленных деревень. Вопрос решают с помощью мини-станций обезжелезивания. Они оптимально подходят для небольших населенных пунктов. Оборудование размещается не в отдельных боксах, а в помещениях действующих водонапорных комплексов. Получается экономичнее.

За последние 5 лет программы нами построено более 130 станций в крупных населенных пунктах. Также не оставляем на потом и мелкие населенные пункты. Если говорить о сетях, то сегодня в Витебской области 5,5 тыс. км сетей водоснабжения. И 1800 из них находится на селе. В 2023 году планируем выйти на 200 км сетей (замены). 90 % сети меняем в сельской местности. Чтобы доставить ее потребителям по новым сетям, по новым трубам. Алексей Хвалько, гендиректорУП "Витебскоблводоканал"

Завершается строительство станции обезжелезивания в агрогородке Надежино. В ближайшее время еще150 человек в Лиозненском районе будут обеспечены качественной водой.

Позволяет довести показатели воды до необходимых. На стадии закупки станций производится лабораторный отбор проб воды. Готовят оборудование и полностью обеспечивают состав воды. Виктор Вербович, начальник отдела капитального строительства филиала "Витебскводоканал" УП "Витебскоблводоканал"