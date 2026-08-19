В Беларуси запущена цифровая платформа "Лицом к истории: женский путь Беларуси"

"Лицом к истории: женский путь Беларуси". Совет Республики и Институт истории Национальной академии наук запустили цифровую платформу для сохранения памяти о вкладе женщин в государственность, науку, культуру и общество.

В едином цифровом архиве собраны имена тех, кто созидал Беларусь: от преподобной Евфросинии Полоцкой и княгини Анастасии Слуцкой до героев Великой Отечественной войны, а также наших выдающихся современниц.

Платформа организована по историческим эпохам. Каждый блок содержит персональные биографические карточки героинь, база постоянно пополняется.