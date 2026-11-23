Масштабные сбои в авиасообщении - в Бельгии. Авиадиспетчеры вышли на общенациональную забастовку.

Ожидается, что перебои также затронут работу городского транспорта в крупных городах страны. Отменено от четверти до половины всех маршрутов.

В Брюсселе запланирована демонстрация против политики сокращения социальных выплат со стороны властей. В попытке сократить госдолг Бельгии власти собираются к 2029 году урезать бюджетные расходы на 10 млрд евро, а также повысить НДС.

Бастующие возмущены тем, что основное бремя экономии перекладывается на работников, пенсионеров и социально уязвимые группы населения.