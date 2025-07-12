В Бразилии сожгли чучело Трампа и флаг США

Накануне по стране прокатилась волна антиамериканских протестов. Люди не понимают причин, по которым Бразилия стала жертвой экономических репрессий. Власти Бразилии в настоящее время заняты разработкой ответных мер и призвали пострадавшие от тарифных войн государства к совместному ответу США.

Тем временем Трамп объявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на поставляемые на американский рынок европейские товары. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что тарифы подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. А в Брюсселе уже думают над "соразмерными контрмерами". Но вот загвоздка: американский лидер предостерег, что если последует ответная мера, то пошлины будут увеличены на ту же сумму, что и ответ.