В Эстонии наблюдается нехватка мест в учебных заведениях и дефицит педагогов

Кризис среднего образования в Эстонии: до 400 выпускников 9-х классов рискуют остаться без мест в учебных заведениях к началу нового учебного года. Об этом официально заявила министр образования страны Кристина Каллас.

Самая критическая ситуация в Таллинне, где подростки со средними оценками не могут поступить ни в одну гимназию или профтехучилище. При этом каждый третий выпускник русскоязычной основной школы до сих пор не знает, где он продолжит учебу.

Из-за форсированного перевода всех учебников на эстонский язык уровень знаний и оценки учеников резко упали, что закрыло им доступ в гимназии.

Ситуацию усложняет жесточайший кадровый голод. Только столичным школам к 1 сентября не хватает около 700 педагогов.