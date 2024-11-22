В Калифорнии вспыхнули два новых очага лесных пожаров - в ближайшее время их число может возрасти

Крики отчаяния звучат от жителей Калифорнии. Там вспыхнули два новых очага лесных пожаров. По сообщениям местных СМИ, они получили названия "Скаут" и "Стоун".

В зоне повышенного риска возникновения пожаров находится более 8 млн человек. По прогнозам, погодные условия на следующей неделе ухудшатся, это может послужить причиной новых очагов. Количество жертв возгораний приблизилось к 30. Уничтожено более 12 тысяч строений. В их числе, помимо особняков американских звезд, - больницы, школы, магазины, церкви.