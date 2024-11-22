3.40 RUB
3.50 USD
3.59 EUR
В Калифорнии вспыхнули два новых очага лесных пожаров - в ближайшее время их число может возрасти
Крики отчаяния звучат от жителей Калифорнии. Там вспыхнули два новых очага лесных пожаров. По сообщениям местных СМИ, они получили названия "Скаут" и "Стоун".
В зоне повышенного риска возникновения пожаров находится более 8 млн человек. По прогнозам, погодные условия на следующей неделе ухудшатся, это может послужить причиной новых очагов. Количество жертв возгораний приблизилось к 30. Уничтожено более 12 тысяч строений. В их числе, помимо особняков американских звезд, - больницы, школы, магазины, церкви.
Президент
Все
Расширено участие Госинспекции охраны животного и растительного мира в обеспечении нацбезопасности
Лукашенко: Лишних денег для финансирования Вооруженных Сил не будет
В Беларуси одобрили стратегии участия страны в работе ШОС и БРИКС
"Не дождетесь": что Лукашенко ответил недоброжелателям по поводу своего здоровья
Политика
Все
Общество
Все
Экскурсию ждали почти 2 года. Дворец Независимости распахнул свои двери для сотрудников "Нафтана"
Бизнесмен-захватчик, качество воды, дороги. Как представители КГК помогли гражданам в день приема
Упрощен порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю
Благословленный Евфросинией Полоцкой: Спасо-Преображенский храм открыл свои двери после реставрации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все