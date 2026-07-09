В Минске простились с сооснователем "Песняров" Владиславом Мисевичем

9 июля Беларусь простилась с легендарным "песняром". На 82-м году ушел из жизни заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич. Проститься с легендой белорусской эстрады пришли поклонники, друзья, коллеги и близкие.

Музыкальный путь Владислава Мисевича неразрывно связан с Владимиром Мулявиным. "Золотой состав" коллектива получил мировую славу. "Песняров" называли вторжением русского рока, им аплодировали стоя. Владислав Людогович до последнего не оставлял творчество, сохраняя фирменное "песняровское качество", планировал новые выступления. Но не успел.

Марина Мулявина, дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина:

"Для меня вообще нет разницы в "Песнярах" - особенно старый состав. Для меня это история, это те люди, которые стояли с папой на сцене. Это те люди, которые создавали с ним первую и последнюю ноту. Поэтому я их очень люблю всех, я их уважаю. И сегодняшний день - потеря и уход Влада - это еще одна горькая и печальная история, потому что у него было очень много планов и желаний в своей жизни".

Владислава Мисевича не стало 6 июля. Вечный покой заслуженный артист Беларуси обретет на Северном кладбище.