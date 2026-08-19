В Молдове педагоги требуют повышения зарплат

Социальный взрыв в столице Молдовы. Центр Кишинева охватили массовые протесты учителей. Педагоги со всей страны требуют от властей выполнить официальное обещание и повысить зарплаты с 1 сентября. Протестующие скандируют лозунги о выводе системы образования из нищеты и настаивают на удержании специалистов.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

Сегодня огромная нехватка учителей, потому что молодые не идут. Они видят состояние с зарплатами у учителей и понимают, что на эти деньги ни семью не прокормить, ни оплатить коммунальные услуги, ничего. Поэтому сегодня учителя и вышли. Мы здесь не требуем привилегий, мы требуем просто выполнения обещаний. Неужели правительство не может пойти на то, чтобы выполнить собственное обещание и поднять зарплаты. Мы не просим большую сумму.

К протестующим вышел премьер-министр и заявил, что ситуация с госбюджетом критическая, поэтому денег на гарантированное повышение зарплат нет.