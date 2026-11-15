В Музее кино открылась выставка к 90-летию художника-постановщика Евгения Игнатьева

В Музее истории белорусского кино открылась временная экспозиция "Эстетика кадра: Евгений Игнатьев и его мир".

Проект подготовлен к 90-летию со дня рождения художника-постановщика кино. Среди экспонатов - награды, документы, эскизы к фильмам, личные вещи мастера и его автобиография.

Евгений Игнатьев - заслуженный деятель искусств БССР, лауреат Государственной премии СССР. С юных лет он проявлял интерес к искусству. Игнатьев работал над визуальным обликом множества фильмов, ставших классикой, и сотрудничал с известными режиссерами.

Евгений Арендаревич, председатель правления Белорусского союза кинематографистов: "Евгений Игнатьев внес огромный вклад в развитие и популяризацию белорусского кино. Он работал с самыми известными мастерами, с нашим великим наследием. Это практически вся его жизнь. И мне кажется, что люди, которые придут на эту выставку, смогут проникнуться его творчеством".

"Особенность творчества Евгения Игнатьева именно как художника-постановщика отмечали его близкие, друзья - все те, кто его знал. Это, в первую очередь, умелое сочетание новаторских приемов и традиций, что наблюдалось, в частности, в фильме Турова "Люди на болоте" - с этим режиссером Игнатьев работал во многих картинах", - отметила заведующая Музеем истории белорусского кино Национального исторического музея Беларуси Вероника Себрукович.

Евгений Игнатьев известен не только как художник кино, но и как живописец. В выставочном зале представлено больше десяти его полотен. Игнатьев работал в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета.