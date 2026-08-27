Открытый разговор на любые темы. 27 августа в Пинске информационно-просветительский проект "Пульс страны" объединил более 600 участников - представителей сфер торговли, культуры, спорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, сектора экономики.

С ними встретился депутат Палаты представителей, директор Национальной библиотеки Вадим Гигин. Обсудили актуальные темы и вопросы, которые волнуют жителей региона: от демографии, поддержки и воспитания молодежи до условий для развития бизнеса и цифровой гигиены.

"В настоящее время государства очень активно переводит различные востребованные услуги в электронный формат. И мы очень активно этим пользуемся. Это удобно, но вот вопрос мой касался того, как будет в дальнейшем развиваться это направление в связи с тем, что сейчас очень активно развивается киберпреступность. Вопросы поднимались серьезные - люди уходили в политику, в социально-общественную жизнь, в экономику. И на все вопросы ответы были очень доступные", - поделилась участница проекта.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Иногда даже и без слов понятно, потому как аудитория воспринимает то, что ты говоришь, задает вопросы или, может, опасается задавать. Почему? Вот почувствовать пульс с настроением людей - это самое главное в этом проекте. Ведь на самом деле регионы отличаются, даже Могилевщина от Пинщины. У каждого свои представления, есть региональное отличие. Но все вместе мы при этом белорусы, у нас общие воззрения, мнения, убеждения. Но насколько мы воспринимаем те или иные проблемы, которые у нас существуют, видят ли наши люди и поддерживают, самое главное, пути решения этих проблем".

Особый акцент - на теме связи между поколениями, транслируемых идеалах и ценностях.