В поселке Перковичи Дрогичинского района после капремонта распахнула двери средняя школа

В поселке Перковичи Дрогичинского района после ремонта распахнула двери средняя школа. Капитальный ремонт здесь шел с апреля по август. Из областного бюджета на эти цели направили порядка 1,5 млн рублей. В учебном заведении обновили мастерские, закупили спортивный инвентарь, оборудовали компьютерный класс. В новых современных условиях в этом году будут обучаться 122 ребенка. Для девяти первоклассников прозвучал первый звонок.

"Были выполнены работы по отделке внутренних помещений, учебных кабинетов, классов, заменено напольное покрытие во всех кабинетах, коридорах. Выполнены работы по капитальному ремонту лестничных маршев, по капитальному ремонту инженерных и электрических сетей, по замене сантехнического оборудования", - рассказал директор Перковичской средней школы Сергей Зинович.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома: "Местные строители, дрогичинские проектанты и ПМК все сделали на высоком уровне. Созданы все необходимые условия для того, чтобы детки учились. Нужно, чтобы их было как можно больше".

Петр Пархомчик

"Мы не в этой деревне, а по соседству, в Нагорье, живем. Но учиться я буду здесь. Я так рада! Здесь необычно. Я впервые тут. Школа цветная, яркая и просторная", - поделилась впечатлениями учащаяся.

Ко Дню знаний первоклассники получили свою первую книгу: подарочное издание Президента "Беларусь - наша Радзіма". Всего пороги школ Брестской области в этом году переступили 163 тыс. учащихся. За парты впервые сели порядка 14 тыс. малышей.