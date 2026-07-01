Двое нарушителей с беспилотником задержаны в приграничье с Польшей

В приграничье с Польшей задержаны двое нарушителей с беспилотником. Брестские пограничники нашли белорусов возле границы ночью.

Мужчины приехали к польским рубежам на машине. Цель такого визита пока не известна, одна из версий - контрабанда. Пограничники нашли на месте БПЛА кустарного производства, пульт управления, 8 аккумуляторных батарей, ноутбук со специальным ПО и антенну. Все изъято для экспертизы и установления всех обстоятельств.

За нарушение пограничного режима, использования воздушного пространства и беспилотника мужчинам грозит большой штраф - почти 6 тыс. руб.