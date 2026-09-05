В рамках Дня белорусской письменности в Костюковичах открылся павильон редкой книги

Костюковичи, тихий и уютный город, превратился в столицу белорусского слова. В рамках Дня белорусской письменности впервые в истории праздника открылся павильон редкой книги. Здесь можно буквально прикоснуться к векам: заглянуть в интерактивный кабинет писателя и рассмотреть настоящие черновики и личные вещи классиков, увидеть старинные старопечатные раритеты.

Как рассказала директор Президентской библиотеки Беларуси Елена Секач, самое редкое издание - это издание из фонда библиотеки, которое ранее не вывозилось и представлено впервые. "Это паспорт 1826 года, выданный гражданке Германии, которая выезжала из России. Чем это издание редкое? В те годы женщина не имела документа, - рассказала Елена Секач. - Почему мы представили этот документ в Год белорусской женщины? Мы хотели показать, как исторически женщины становились свободнее, начинали иметь больше прав".

Также представлены издания, подаренные Президенту Беларуси и подписанные дочерью Жукова, сыном маршала Бурдейного, книги, подписанные Мазаник. "Это очень ценные издания, потому что люди внесли очень большой вклад в Победу и в становление нашей белорусской государственности. Все книги, которые дарятся главе государства, передаются в фонд Президентской библиотеки Республики Беларусь", - отметила Елена Секач.

Костюковщина - малая родина народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова. Именно на этой земле ожили герои его легендарного юношеского стихотворения "Бывай…" ("Алеся"). На этот текст композитор Игорь Лученок написал популярную песню "Алеся", которая стала культовым хитом "Песняров". В День белорусской письменности в Костюковичах торжественно будет открыта скульптура "Алесь и Алеся".