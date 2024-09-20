В Японии растут цены на рис

В Японии цены на рис в августе достигли максимума за десятилетия - такого подорожания в стране не было с 1975 года. Цены выросли на 28 % по сравнению с августом прошлого года. Виной тому плохой урожай и высокий покупательский спрос.



Рост цен связан и с тем, что большинство японцев стремится делать запасы риса на случай землетрясений и шторма. В Министерстве сельского хозяйства надеются на новый урожай, иначе цены останутся нестабильными. А вообще цены на продовольствие поднялись в августе в Японии почти на 3 %.