Авиакомпании приостанавливают полеты в Иран

Предварительная причина крушения украинского боинга в Иране - нарушение работы двигателя. Версия теракта исключается. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, Все они погибли. Это граждане семи стран, включая иранцев и украинцев. Самолет Boeing 737, который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром сразу после вылета. Для участия в расследовании в Иран собирается большая группа представителей разных ведомств Украины.



Расшифровку черных ящиков лайнера также проведут в Иране. Американская корпорация Boeing в свою очередь выразила готовность оказать необходимое содействие в связи с катастрофой в Иране самолета своего производства.



Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Президенту Ирана Хасану Роухани и генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с многочисленными жертвами в результате падения Boeing 737.Глубокие соболезнования и слова поддержки Глава государства такжеадресовал родным и близким всех погибших.



