10 тыс. резервистов призваны на учения в Румынии

В Румынии начались учения с участием 10 тыс. резервистов. Недельные маневры пройдут в Бухаресте и прилегающем к столице уезде.

Тренироваться будут те жители региона, которые служили в румынской армии до 2007 года, когда военная служба перестала быть обязательной. По данным СМИ, возраст самого молодого участника маневров составит 43 года, а самого старшего - 63.

Ранее румынская жандармерия провела международные учения по борьбе с беспорядками с участием полиции и жандармерии из стран-членов Европейского союза.