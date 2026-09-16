10 тыс. участников из всех стран мира: в Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодежи

Пространство, где стираются границы, а молодые люди объединяются в едином стремлении - менять мир к лучшему. В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодежи.

Его участниками стали 10 тыс. юношей и девушек из всех стран мира. Всего в организации мероприятия приняли участие свыше 50 тыс. человек, эта площадка уже традиционная: после 2024 года такие фестивали проходят в разных городах России.

Первый Всемирный фестиваль молодежи в СССР состоялся в далеком 1957-м году и сразу собрал 34 тыс. участников из 131 страны мира. Идея была простая, но мощная: знакомить таланты со всего мира и вместе строить новое будущее. Славные традиции фестиваля актуальны сегодня, создавая для молодых людей со всего мира возможности для проектов, которые меняют мир.

Вадим Белоусов, председатель постоянной комиссии Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

"География выступлений здесь была обширная - порядка 9 стран выступали из Африки, Латинской Америки. Все делились своими практическими опытами. Была поддержана идея создания ассоциации молодежных парламентов, где многие могут делиться своими практиками, практиками развития молодежного парламентаризма в различных сферах: в науке, образовании, культуре, спорте. Уверен, что подобная ассоциация поможет в дальнейшем в развитии молодежного парламентаризма и даст новый отклик идей".

"Я представляю Республику Эквадор. Для меня очень приятно быть здесь и представлять наш опыт на такой глобальной площадке. Мне нравится ваша организованность и структура. Обязательно расскажу об этом у нас в стране. Сейчас нужно держаться вместе. Надеюсь, мы сможем договориться", - рассказала депутат Национальной ассамблеи Эквадора Кристина Жакоме.

Ценности не изменились, но трансформировались угрозы, которые всячески способствуют тому, чтобы молодежь разъединить, лишить смыслов и точек соприкосновения. Но, как глаголят русские народные "против лома нет приема, окромя другого лома", и этот вызов принят: не только в реальном мире, но и в виртуальном. Как рубить фейки в щепки - поделилась с участниками официальный представитель МИД России - Мария Захарова.

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России:

"Вопрос в том, что против нас, используя силовые приемы, в том числе в информационной среде развернута настоящая гибридная война, в том числе вот в таком медиа-формате. И используется информация, вопреки международному праву, профессиональным этическим нормам, как инструмент в этой самой гибридной войне, но нас это не пугает".

И пока одни пытаются разъединить, Беларусь и Россия ищут еще больше способов, чтобы укрепить сотрудничество.

Константин Колпаков, заместитель руководителя Россотрудничества:

"Не хватит и 10 минут, чтобы просто перечислять те направления, по которым мы работаем с Республикой Беларусь: и молодежь, и образование, и наука, и высокие технологии, и различные программы, такие как "Новое поколение", "Здравствуй, Россия". Безусловно, хотел бы сказать об инновации. Совсем недавно наш руководитель объявил о старте системы микрогрантов".

Яркий финальный аккорд Международного фестиваля молодежи - церемония закрытия. Город молодежи мира не прощается со своими жителями, а лишь напоминает: даже после фестиваля нужно следовать за мечтой. На сцене - представители всех континентов, микс искусства и технологий, живая музыка под руководством дирижеров из России, Беларуси и Китая. И министр иностранных дел России - Сергей Лавров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Вы все представляете разные континенты, разные страны, разные культуры, религии, разные цивилизации. Но всех вас объединяет молодость в самом широком понятии этого слова, объединяет жажда познания, стремление находить решение самых сложных проблем. Знания, помноженные на современные технологии и современные формы сотрудничества, позволяют решать такие задачи, которые еще вчера казались недоступными".

"От фестиваля только самые положительные эмоции и впечатления. Мы познакомились с участниками, наверное, из каждой 191 страны. Это было просто невероятно, мы пообщались, обменялись контактами, опытом в каждой своей сфере деятельности. Я из сферы образования, встретил учителей, наверное, из стран 40-50 точно. 10 контактов осталось, и это действительно опыт, который будет с нами идти дальше", - поделился участник Международного фестиваля молодежи Виктор Чабан.

"На память нам подарили замечательного чебурашку. Я участвую в фестивале уже третий год подряд. И каждый раз мы увозим прекрасные сувениры, который нам напоминают о гостеприимстве и миролюбии России", - отметил депутат Национальной ассамблеи Гамбии Абдули Нджай.

Миссия найти единомышленников и точки роста для своих проектов, обменяться идеями и опытом, запустить волну реальных перемен выполнена, как будет дальше - покажет их время.