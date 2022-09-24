100 тысяч сирийских беженцев попытаются прорваться в Германию

Сирийские беженцы, собравшиеся в Турции, начали свой "великий поход" в Германию. Сегодня к вечеру ожидается, что онипредпримут попытку штурмовать турецко-греческую границу.



В настоящий момент их более 40 тысяч, но попытку попасть в Евросоюз предпримут, по прогнозам организаторов похода, 100 тысяч человек (с основной группой соединятся мигранты из других лагерей).



Пока невозможно предсказать развитие событий. В дни прошлого "Великого похода" ЕС, и в частности Германия, не препятствовали движению колонн. Сейчас власти Старого Света к мигрантам настроены менее благожелательно, но и силу к ним пока применять не планируют.



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