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100 тысяч сирийских беженцев попытаются прорваться в Германию
Сирийские беженцы, собравшиеся в Турции, начали свой "великий поход" в Германию. Сегодня к вечеру ожидается, что онипредпримут попытку штурмовать турецко-греческую границу.
В настоящий момент их более 40 тысяч, но попытку попасть в Евросоюз предпримут, по прогнозам организаторов похода, 100 тысяч человек (с основной группой соединятся мигранты из других лагерей).
Пока невозможно предсказать развитие событий. В дни прошлого "Великого похода" ЕС, и в частности Германия, не препятствовали движению колонн. Сейчас власти Старого Света к мигрантам настроены менее благожелательно, но и силу к ним пока применять не планируют.
Фото:pixabay.com
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