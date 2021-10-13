ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

109 американцев погибли в перестрелках в минувшие выходные

На улицах США опять процветает насилие. 109 человек стали жертвами перестрелок вминувшиевыходные. Ранены еще около трех сотен. Об этом сообщает местная исследовательская группа. К слову, выходные дни в США на этот раз были длиннее, чем обычно. 11 октября в стране отмечали День Колумба.


Изображение

Не обошлось без стрельбы и сегодня. В городе Мемфис сотрудник почты расстрелял коллег. Погибли 3 человека, включая нападавшего. По данным ФБР, преступник покончил с собой. Причина стрельбы устанавливается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все