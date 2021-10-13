109 американцев погибли в перестрелках в минувшие выходные

На улицах США опять процветает насилие. 109 человек стали жертвами перестрелок вминувшиевыходные. Ранены еще около трех сотен. Об этом сообщает местная исследовательская группа. К слову, выходные дни в США на этот раз были длиннее, чем обычно. 11 октября в стране отмечали День Колумба.