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10 человек погибли во время пожара в хосписе для престарелых в России

Трагедия произошла ночью в подмосковном Красногорске. Еще 10 человек госпитализированы. Шестеро из них в реанимации. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. Пожар потушили за час. Не исключено, что причиной могла стать неисправность водонагревателя. Идет расследование случившегося.

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