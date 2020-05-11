10 человек погибли во время пожара в хосписе для престарелых в России

Трагедия произошла ночью в подмосковном Красногорске. Еще 10 человек госпитализированы. Шестеро из них в реанимации. 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. Пожар потушили за час. Не исключено, что причиной могла стать неисправность водонагревателя. Идет расследование случившегося.