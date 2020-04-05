10 человек пострадали при взрыве газа в России

В России, по последней информации, 10 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме Орехово-Зуева. Госпитализирован ребенок и трое взрослых. Шестерым оказана помощь амбулаторно. Три человека погибли. Сейчас специалисты продолжают обследовать дом. Идет вывоз строительного мусора. Напомним, ЧП произошло накануне. По предварительным данным, в результате взрыва неисправной газовой колонки в доме обрушились три этажа. В двух подъездах полностью или частично было разрушено 10 квартир.



