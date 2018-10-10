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10 человек стали жертвами разрушительного наводнения на Майорке

Остров оказался под натиском сильнейших проливных дождей, они начались накануне. Сейчас идет эвакуация населения в безопасные районы. Свои дома были вынуждены покинуть около двухсот местных жителей - они находятся в приютах, организованных экстренными службами. Закрыты магазины и школы. В зоне бедствия проводится поисково-спасательная операция. Правительство Балеарских островов объявило трехдневный траур по погибшим от наводнения.

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