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10 городов Китая закрыты из-за коронавируса
В Китае из-за коронавируса закрыты на карантин уже 10 городов провинции Хубэй. Не ходит общественный транспорт, введены ограничения на поездки, приостановлено и транспортное сообщение с городом Ухань - столицей региона. Закрыт аэропорт. Железнодорожные станции закрыты на выезд.
В Хуангане кроме этого не работают кинотеатры, интернет-кафе и прочие развлекательные заведения.Коронавирус нового типа уже унес жизни 26 человек. Инфицированных больше 870.
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