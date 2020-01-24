10 городов Китая закрыты из-за коронавируса

В Китае из-за коронавируса закрыты на карантин уже 10 городов провинции Хубэй. Не ходит общественный транспорт, введены ограничения на поездки, приостановлено и транспортное сообщение с городом Ухань - столицей региона. Закрыт аэропорт. Железнодорожные станции закрыты на выезд.

В Хуангане кроме этого не работают кинотеатры, интернет-кафе и прочие развлекательные заведения.Коронавирус нового типа уже унес жизни 26 человек. Инфицированных больше 870.