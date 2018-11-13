10 крупных украинских городов оказались на грани вымерзания

В Кривом Роге и Смеле из-за отсутствия отопления объявили ЧП. Причина - многомиллионные долги перед "Нафтогазом", который отказывается поставлять голубое топливо предприятиям. Все это происходит на фоне резкого роста цен на газ для населения. Люди не желают мириться с происходящим - они выходят с протестами на улицы, жгут покрышки. А в Кривом Роге и вовсе взяли штурмом здание "Криворожгаза" и запустили пять котельных.