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10 мая в "Актуальном интервью" латвийский блогер расскажет, как вышло, что Латвия стала местом, где расцветает неонацизм
В Риге полицейские скрутили даже ветерана, который отказался снять пиджак с орденами. А ветераны-легионеры СС, служившие в годы Великой Отечественной в Латвии, возведены в ранг борцов за независимость. Они и их сторонники спокойно проводят свои шествия.
Как так вышло, что Латвия стала местом, где расцветает неонацизм? Смотрите сегодня "Актуальное интервью" с латвийским блогером Романом Самулем.
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