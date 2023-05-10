10 мая в "Актуальном интервью" латвийский блогер расскажет, как вышло, что Латвия стала местом, где расцветает неонацизм

В Риге полицейские скрутили даже ветерана, который отказался снять пиджак с орденами. А ветераны-легионеры СС, служившие в годы Великой Отечественной в Латвии, возведены в ранг борцов за независимость. Они и их сторонники спокойно проводят свои шествия.