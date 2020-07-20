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10-метрового кита спасли у берегов Сицилии
Эти кадры пришли из Италии. У берегов Сицилии развернулась настоящая спецоперация по спасению кита. Он запутался в рыболовных сетях. Его заметил кто-то из местных жителей и сообщил о случившемся патрульным и биологам. Пытаясь выпутаться, десятиметровый кит выбился из сил и оказался на волоске от гибели.
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