10-метрового кита спасли у берегов Сицилии

Эти кадры пришли из Италии. У берегов Сицилии развернулась настоящая спецоперация по спасению кита. Он запутался в рыболовных сетях. Его заметил кто-то из местных жителей и сообщил о случившемся патрульным и биологам. Пытаясь выпутаться, десятиметровый кит выбился из сил и оказался на волоске от гибели.

