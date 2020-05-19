10 стран ЕС подписали декларацию за свободу путешествий в Евросоюзе

Главы МИД 10 стран ЕС приняли накануне декларацию в поддержку свободы передвижения в границах Евросоюза, что является неотъемлемым правом граждан ЕС. Среди тех, кто подписал документ, - государства южной Европы и Германия, то есть те, для кого доходы от туризма жизненно важны. Турагентствам, транспортным компаниям, государственным структурам предлагается приложить максим усилий для скорейшего снятия ограничений на передвижение, а также сделать поездки максимально безопасными. Ряд стран Евросоюза рассматривает возможность вскоре дать старт туристическому сезону. В Греции уже открыты пляжи, Испания в конце июня рассчитывает принять иностранных гостей.



