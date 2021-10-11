10 стран ЕС выступили за интенсивное развитие ядерной энергетики

10 стран Евросоюза - за интенсивное развитие ядерной энергетики в связи с рекордным ростом цен на газ. Среди них Франция, Румыния, Чехия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Словения, Болгария, Польша и Венгрия. Представители этих стран выразили уверенность, что ядерная энергетика защитит европейских потребителей от волатильности цен на энергию. Об этом пишет французская газета Le Figaro. В публикации отметили, что напряженность с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением для европейских стран.