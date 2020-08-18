10 туристов погибли в Пакистане

Посреди горного озера на юге страны перевернулась прогулочная лодка. Из 14 пассажиров и членов экипажа спасти удалось только 4. Тела остальных, среди которых было двое детей, выловили спустя несколько часов. Причиной трагедии стало волнение, вызванное сильным ветром.