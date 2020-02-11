10 тысяч девушек одновременно станцевали в Индии

Десять тысяч индийских танцовщиц поставили рекорд в Книге рекордов Гиннесса! Девушки разных возрастов одновременно станцевали национальный классический танец. В основном это ученицы из разных колледжей и школ танца со всей страны. Таким образом был побит предыдущий рекорд, который также принадлежит Индии. В прошлом году для одного танца объединились более семи тысяч девушек.