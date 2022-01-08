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В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур
По последним данным, в Казахстане задержано более 4 400 бунтовщиков. В стране запустили прямую линию для пострадавших в ходе беспорядков. Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба. В ходе разговора было поручено уделить особое внимание восстановлению объектов инфраструктуры Алматы.
Алматы после "мирного" протеста
Известно, что за время погромов стране был нанесен ущерб в 202 миллиона долларов. Следующие кадры - то, как выглядит Алматы после так называемого мирного протеста.
В память о жертвах беспорядков в стране 10 января объявлен общенациональный траур. Сейчас в соцсетях публикуют видео, где мирные жители разбирают баррикады и юрты протестующих. В Актау уже заработал мобильный интернет. Площадь начинает приобретать привычный вид. Кроме того, по меньшей мере восемь международных рейсов сегодня планирует принять аэропорт Нур-Султана.
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