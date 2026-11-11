12 ноября посредники США Кушнер и Уиткофф прибудут в Москву на встречу с Путиным

В Абу-Даби завершились переговоры, проходившие при участии представителей США.

Во второй день встреча продлилась лишь 2 часа, но оказалась достаточно результативной: стороны договорились об обмене пленными из расчета "1000 на 1000".

Об остальном на пресс-конференции по итогам переговоров говорили скупо: по словам главы российской делегации Мединского, рассказывать подробности до момента, когда стороны по каким-либо вопросам придут к согласию, неуместно.

Из утечек, однако, известно, что камнем преткновения остается территориальный вопрос. Так или иначе, американские посредники Кушнер и Уиткофф 12 ноября прибудут в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

Одним из главных вопросов на переговорах в Абу-Даби была проблема новой архитектуры европейской безопасности. Однако самих представителей ЕС за столом переговоров не было.

При этом три европейских представителя в Абу-Даби приехали, но их статус и полномочия были довольно неопределенными.

Мединский предложил этим людям пообщаться друг с другом в гостиничном баре, раз Европа не готова отнестись к проблеме урегулирования всерьез.