112 мигрантов из Ливии спасены в Средиземном море

Мальтийские военные спасли в Средиземном море свыше сотни мигрантов из Северной Африки. Среди них женщины и дети. Беженцы отплыли от берегов Ливии, но вскоре их надувная лодка начала тонуть. Люди терпели бедствие несколько суток, прежде чем их подобрал корабль. Спасенных доставили на Мальту. Там их обследовали медики и отправили в приемный центр для беженцев. Это островное государство столкнулось с новой волной мигрантов. С января сюда перебрались почти две тысячи искателей убежища.