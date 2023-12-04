По меньшей мере 11 альпинистов погибли в Индонезии в результате извержения вулкана Мерапи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters.

Также известно о трех альпинистах, найденных живыми. Поиски еще 12 пропавших без вести были временно приостановлены из соображений безопасности. "Это слишком опасно, если мы продолжим поиски сейчас", - сказал представитель поисково-спасательной команды Джоди Харьяван.

3 декабря вулкан Мерапи выбросил пепел на высоту 3 км. Власти запретили жителям приближаться к кратеру ближе чем на 3 км.

Индонезия расположена в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, на ее территории находятся более 125 действующих вулканов. Мерапи, высотой 2891 м, является одним из самых активных.