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11 человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье
Растет число пострадавших в результате пожара в Подмосковье. Из 11 человек 2 госпитализированы, 9 помощь оказана амбулаторно. Горел крупный склад интернет- магазина Ozon. Площадь пожара достигала 3,5 гектара. Всего с территории склада было экстренно эвакуировано более тысячи человек. Очевидцы утверждают, что огонь вспыхнул во время сварочных работ. Основными версиями причины возгорания рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования.
Есть информация об одном погибшем, но пока она официально не подтверждена. При пожаре сгорели не только товары компании, но и личные вещи сотрудников, оставленные в раздевалках.
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