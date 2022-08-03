11 человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Растет число пострадавших в результате пожара в Подмосковье. Из 11 человек 2 госпитализированы, 9 помощь оказана амбулаторно. Горел крупный склад интернет- магазина Ozon. Площадь пожара достигала 3,5 гектара. Всего с территории склада было экстренно эвакуировано более тысячи человек. Очевидцы утверждают, что огонь вспыхнул во время сварочных работ. Основными версиями причины возгорания рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования.