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11 человек стали жертвами пожара в Башкортостане

Пожар в пансионате российского Башкортостана. Спастись успели только четверо постояльцев и сиделка. Прибывшие пожарные вызволить из огненного плена никого не смогли. 11 человек погибли. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение владельцами дома престарелых противопожарных норм.

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