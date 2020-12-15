11 человек стали жертвами пожара в Башкортостане

Пожар в пансионате российского Башкортостана. Спастись успели только четверо постояльцев и сиделка. Прибывшие пожарные вызволить из огненного плена никого не смогли. 11 человек погибли. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение владельцами дома престарелых противопожарных норм.