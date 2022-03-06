Спецоперация российских войск в Украине продолжается. По словам Владимира Путина, она протекает в точном соответствии с предварительно намеченными сроками. Российская армия пытается организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из осажденных городов. Этому чинят препятствия националисты из добровольческих батальонов. Они полностью вышли из-под контроля официального Киева и не подчиняются ни гражданским, ни военным властям.

Накануне батальон "Азов", засевший в Мариуполе, сорвал эвакуацию населения из города. Украинскими военными было заявлено, что гарантий ненападения на колонны беженцев никто не давал.

Украинские добробаты нарушают все законы войны. В частности, они издеваются и даже пытают пленных, а соответствующие кадры размещают в Интернете. Даже западные журналисты, которые симпатизируют украинцам, считают, что Киеву теперь будет сложно судиться с Россией в международных судах.

Если на юге и севере бои носят локальный характер, то на востоке сражения ведутся по всей линии соприкосновения войск Украины, ДНР и ЛНР. ВСУ отступает, неся чувствительные потери. Вокруг украинских войск практически замкнулось кольцо окружения.

Также появились сообщения, что на Чернобыльской станции российской стороной обнаружены следы ведения военных разработок. В настоящий момент выясняется, речь идет о создании ядерной или только так называемой грязной бомбы.