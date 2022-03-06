3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
11-й день спецоперации российских войск в Украине
Спецоперация российских войск в Украине продолжается. По словам Владимира Путина, она протекает в точном соответствии с предварительно намеченными сроками. Российская армия пытается организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из осажденных городов. Этому чинят препятствия националисты из добровольческих батальонов. Они полностью вышли из-под контроля официального Киева и не подчиняются ни гражданским, ни военным властям.
Накануне батальон "Азов", засевший в Мариуполе, сорвал эвакуацию населения из города. Украинскими военными было заявлено, что гарантий ненападения на колонны беженцев никто не давал.
Украинские добробаты нарушают все законы войны. В частности, они издеваются и даже пытают пленных, а соответствующие кадры размещают в Интернете. Даже западные журналисты, которые симпатизируют украинцам, считают, что Киеву теперь будет сложно судиться с Россией в международных судах.
Если на юге и севере бои носят локальный характер, то на востоке сражения ведутся по всей линии соприкосновения войск Украины, ДНР и ЛНР. ВСУ отступает, неся чувствительные потери. Вокруг украинских войск практически замкнулось кольцо окружения.
Также появились сообщения, что на Чернобыльской станции российской стороной обнаружены следы ведения военных разработок. В настоящий момент выясняется, речь идет о создании ядерной или только так называемой грязной бомбы.
В феврале Владимир Зеленский заявлял, что его страна может отказаться от соблюдения Будапештского меморандума. Тем самым президент намекнул, что у его страны появились амбиции обзавестись ядерной бомбой.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
Регионы
Все
Происшествия
Все