11 февраля Иран отмечает 43-ю годовщину победы Исламской революции

Иран сегодня отмечает 43-ю годовщину победы Исламской революции. С праздником президента республики Ибрагима Раиси и граждан этой страны поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что твердая позиция Тегерана по обеспечению суверенитета, решимость в защите исторического выбора народа, преданность идеям социальной справедливости позволяют стране успешно преодолевать сложности. Между Минском и Тегераном установились прочные отношения дружбы, но экономический потенциал полностью не реализован. Беларусь заинтересована в осуществлении совместных проектов, в первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве.