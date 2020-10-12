11-летний школьник в США угнал автобус

Полиция штата Луизиана арестовала 11-летнего ребенка за угон школьного автобуса. Ему удалось завести транспортное средство без ключа и проехать несколько кварталов. Вскоре его заметили прохожие и сообщили в полицию о том, что автобусом управляет несовершеннолетний. Школьника задержали.