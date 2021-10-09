11 октября в Батуми объявлен днем траура

В Грузии 11 октября - день траура по жертвам ЧП в Батуми.В результате обрушения жилого дома погибли шесть человек. Скончалась женщина, которую вытащили из-под завалов накануне. Власти обещают оказать помощь пострадавшим. Ведется следствие - уже задержано три человека. Это владелец одной из квартир и двое рабочих. Рассматривается версия о грубом нарушении правил безопасности при проведении ремонта в квартире.



В Сети появилось видео с моментом аварии. На кадрах видно, как часть жилого дома рухнула за считанные секунды. По данным МВД, в здании на момент катастрофы было около 15 человек. Спасательная операция продолжается.