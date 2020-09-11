11 сентября - 20-я годовщина терактов в США

Руины башен-близнецов продолжают исследовать на спецполигоне в предместьях Нью-Йорка. Спустя 20 лет крупнейшей террористической атаки современности процесс поиска и идентификации останков не прекращен. Накануне трагической годовщины судмедэксперты смогли опознать личности еще двух человек. 11 сентября 2001 года террористы-смертники направили 2 самолета в башни-близнецы. В результате одного из самых трагических событий 21 века погибли почти 3 тысячи человек из 92-х государств.