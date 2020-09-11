ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

11 сентября - 20-я годовщина терактов в США

Руины башен-близнецов продолжают исследовать на спецполигоне в предместьях Нью-Йорка. Спустя 20 лет крупнейшей террористической атаки современности процесс поиска и идентификации останков не прекращен. Накануне трагической годовщины судмедэксперты смогли опознать личности еще двух человек. 11 сентября 2001 года террористы-смертники направили 2 самолета в башни-близнецы. В результате одного из самых трагических событий 21 века погибли почти 3 тысячи человек из 92-х государств.

В 20-ю годовщину терактов президент США Джо Байден призвал американцев к единству. В Нью-Йорке зажегся световой мемориал памяти жертв терактов 11 сентября. Пожарные, участвовавшие в ликвидации последствий атаки, возложили цветы у мемориала. Секретная служба США опубликовала ранее неизвестные фото с места террористического акта во Всемирном торговом центре.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все