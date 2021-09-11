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11 сентября - годовщина трагедии в США

20-я трагическая годовщина теракта в США. 11 сентября 2001 года террористы-смертники направили два самолета в башни-близнецы в Нью-Йорке. Третий лайнер полетел в здание Пентагона близ Вашингтона. Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле в штате Пенсильвания. В результате одного из самых трагических событий 21 века погибли почти 3 тысячи граждан 92-х государств.

Со временем для Америки эта дата стала еще более болезненной. После серии атак Штаты ввели войска в Афганистан, бежав спустя 20 лет. К 11 сентября уже 2021 года США подошли с новыми потерями и в унизительном положении.

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