11 сентября - годовщина трагедии в США

20-я трагическая годовщина теракта в США. 11 сентября 2001 года террористы-смертники направили два самолета в башни-близнецы в Нью-Йорке. Третий лайнер полетел в здание Пентагона близ Вашингтона. Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле в штате Пенсильвания. В результате одного из самых трагических событий 21 века погибли почти 3 тысячи граждан 92-х государств.