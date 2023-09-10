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11 сентября состоится церемония подписания соглашения о побратимстве между Минском и Омском
11 сентября в белорусскую столицу прибывает делегация из Омска под руководством мэра российского города Сергея Шелеста, сообщаетSputnik со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.
"11 сентября состоится встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с мэром Омска, а также церемония подписания соглашения о побратимстве", - отметили в пресс-службе.
Планируется, что делегацияроссийского города посетит ряд столичных предприятий, в том числе МАЗ, МТЗ, "Элема", "Коммунарка", а также ТЦ "Столица".
"12 сентября состоится церемония возложения цветов к стеле "Минск -город-герой", - рассказали в Мингорисполкоме.
В настоящее время у белорусской столицы есть города-побратимы в Турции, ОАЭ, Индии, Кыргызстане, Германии, Кубе, Таджикистане, России, Пакистане, Молдове, Франции, Польше, Великобритании, Китае, Японии, Грузии, Иране, Вьетнаме, Зимбабве и Нидерландах.
Интересно, что в России у Минска уже есть города-побратимы: Екатеринбург, Калуга, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа и Ульяновск.
Фото: Sputnik
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