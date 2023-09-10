11 сентября состоится церемония подписания соглашения о побратимстве между Минском и Омском

11 сентября в белорусскую столицу прибывает делегация из Омска под руководством мэра российского города Сергея Шелеста, сообщаетSputnik со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.



"11 сентября состоится встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с мэром Омска, а также церемония подписания соглашения о побратимстве", - отметили в пресс-службе.



Планируется, что делегацияроссийского города посетит ряд столичных предприятий, в том числе МАЗ, МТЗ, "Элема", "Коммунарка", а также ТЦ "Столица".



"12 сентября состоится церемония возложения цветов к стеле "Минск -город-герой", - рассказали в Мингорисполкоме.



В настоящее время у белорусской столицы есть города-побратимы в Турции, ОАЭ, Индии, Кыргызстане, Германии, Кубе, Таджикистане, России, Пакистане, Молдове, Франции, Польше, Великобритании, Китае, Японии, Грузии, Иране, Вьетнаме, Зимбабве и Нидерландах.



Интересно, что в России у Минска уже есть города-побратимы: Екатеринбург, Калуга, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа и Ульяновск.