11 стран преодолели отметку в 2 млн зараженных COVID-19

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 99 миллионов. Уже 11 стран преодолели отметку в 2 миллиона зараженных: к списку присоединилась Колумбия. В Европе, опасаясь распространения "британского" штамма, правительства вводят новые локдауны:



В Норвегии строгие ограничения действуют сразу в 10 коммунах. На юго-востоке закрыты магазины и заведения общепита, нельзя проводить массовые мероприятия.



В Берлине на карантин закрыли пока лишь больницу, где зарегистрировано 20 случаев заражения новой разновидностью COVID.

