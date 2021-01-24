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11 стран преодолели отметку в 2 млн зараженных COVID-19

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 99 миллионов. Уже 11 стран преодолели отметку в 2 миллиона зараженных: к списку присоединилась Колумбия. В Европе, опасаясь распространения "британского" штамма, правительства вводят новые локдауны:

В Норвегии строгие ограничения действуют сразу в 10 коммунах. На юго-востоке закрыты магазины и заведения общепита, нельзя проводить массовые мероприятия.

В Берлине на карантин закрыли пока лишь больницу, где зарегистрировано 20 случаев заражения новой разновидностью COVID.

Недовольные карантином выходят на протесты

В Испании тысячи местных жителей вышли на протесты в Мадриде, Малаге и Бильбао. Протестующие требуют отмены комендантского часа и других карантинных ограничений, введенных властями на фоне третьей волны COVID-19.

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