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11 стран в ООН потребовали осудить русофобию
"Вернуться к ответственному выполнению обязательств по соблюдению прав человека". Группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед СПЧ ООН.
Государства осудили дискриминацию русских и русскоязычного населения. Помимо самой России, документ подписали Беларусь, Китай, Боливия, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.
Страны обратили внимание на то, что они обеспокоены глубиной дискриминации, которую развязали власти ряда государств в отношении русских в последние месяцы. "Особую обеспокоенность" выразили по поводу дискриминации детей с российским гражданством и семей с российскими корнями.
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