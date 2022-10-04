11 стран в ООН потребовали осудить русофобию

"Вернуться к ответственному выполнению обязательств по соблюдению прав человека". Группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед СПЧ ООН.



Государства осудили дискриминацию русских и русскоязычного населения. Помимо самой России, документ подписали Беларусь, Китай, Боливия, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.



Страны обратили внимание на то, что они обеспокоены глубиной дискриминации, которую развязали власти ряда государств в отношении русских в последние месяцы. "Особую обеспокоенность" выразили по поводу дискриминации детей с российским гражданством и семей с российскими корнями.